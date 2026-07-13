Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Sărbătoarea Aducerii moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București: Ne-a ferit de multe primejdii, a spus PS Paisie Sinaitul

„Puterea și prezența Sfântului Cuvios Dimitrie au încurajat istoria Bisericii acestui neam, pe domnitorii, ierarhi, clericii, monahii și mulțimea credincioșilor, care găsesc mereu alinare și ajutor, rugându-se înaintea moaștelor sale”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, duminică seară, la Catedrala Patriarhală.

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Maica Domnului Prodromița, mărturie a evlaviei poporului român: Priveghere la Paraclisul Catedralei Naționale

„Icoana Maicii Domnului Prodromița este o mărturie a credinței și a evlaviei poporului român”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, sâmbătă, la Paraclisul Catedralei Naționale.

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Mitropolitul Antonie al Basarabiei a fost întronizat la Chișinău: Este un nou început. Nu voi reuși de unul singur

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat duminică la Chișinău, în prezența mai multor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a Secretarului de Stat pentru Culte Ciprian Olinici, precum și a unor înalți oficiali din Republica Moldova, care au participat la slujba și ceremonia desfășurate la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” și „Izvorul Tămăduirii”.

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Starețul de la Darvari: Poți să nu te simți fiu, dar Domnul Se luptă pentru tine ca pentru un fiu

Protos. Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii „Schitul Darvari” din București, a explicat duminică, de hramul sfântului așezământ, de ce Hristos îl numește fiu pe slăbănogul vindecat din Capernaum și de ce îi poruncește: „Ia-ți patul tău și umblă”. „Poți să nu te simți fiu, dar tu pentru Domnul rămâi așa și Se luptă pentru tine ca pentru un fiu”, a subliniat părintele stareț.

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Mănăstirea Putna la 560 ani de la întemeiere: Fondarea ei a reflectat un proiect de țară, spune un istoric

Părinții din obște au marcat vineri 560 de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna, oficiind la altarul de vară Sfânta Liturghie și un Parastas pentru ctitorii, slujitorii și colaboratorii trecuți la cele veșnice.

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