Maica Domnului Prodromița, mărturie a evlaviei poporului român: Priveghere la Paraclisul Catedralei Naționale

„Icoana Maicii Domnului Prodromița este o mărturie a credinței și a evlaviei poporului român”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, sâmbătă, la Paraclisul Catedralei Naționale.

„Această icoană este totodată și o mărturie a prezenței românești monahale la Sfântul Munte Athos și o mărturie a deosebitei contribuții românești la acest centru de spiritualitate ortodoxă”, a adăugat Preasfinția Sa, într-o declarație făcută pentru Radio Trinitas.

„Așezarea Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sub ocrotirea Maicii Domnului Prodromița a fost aleasă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2011, având în vedere legătura care există între țara noastră, România, care este numită adeseori Grădina Maicii Domnului, și evlavia românilor pentru Grădina Maicii Domnului de la Athos, pentru spiritualitatea isihastă de tip athonit”, a mai declarat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Părintele episcop vicar patriarhal a amintit afirmația unui bizantinolog că niciun alt popor dreptcredincios nu a făcut atâta bine pentru Sfântul Munte Athos așa cum au făcut românii.

Recunoștință față de Maica Domnului

„Să ne arătăm recunoștința față de Stăpâna noastră, Maica Domnului, să ne facem început bun al faptelor noastre, să ne rugăm mai mult, să iubim mai mult rugăciunea, pentru că Maica Domnului a iubit rugăciunea”, a transmis Preasfinția Sa.

„Să o rugăm pe ea să ne fie povățuitoare, să ne fie ajutătoare și ocrotitoare în călătoria noastră prin viață, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră.”

Ierarhul a oficiat slujba Privegherii la Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Prodromița, hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale.

Alături de Arhim. Ciprian Grădinaru, Mare Eclesiarh al Paraclisului Catedralei Naționale, și ceilalți părinți slujitori ai paraclisului, din sobor au mai făcut parte Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, și Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu