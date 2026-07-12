Sărbătoarea Aducerii moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București: Ne-a ferit de multe primejdii, a spus PS Paisie Sinaitul

„Puterea și prezența Sfântului Cuvios Dimitrie au încurajat istoria Bisericii acestui neam, pe domnitorii, ierarhi, clericii, monahii și mulțimea credincioșilor, care găsesc mereu alinare și ajutor, rugându-se înaintea moaștelor sale”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, duminică seară, la Catedrala Patriarhală.

Ierarhul a oficiat slujba Privegherii la începerea sărbătorii Aducerii moaștelor Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou la București.

„Rugăciunea și mijlocirea lui înaintea tronului Preasfintei Treimi ne-a ferit de multe primejdii. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, serbat neîntrerupt de peste 250 de ani pe istoricul deal al Mitropoliei din Capitală, ocrotește cu rugăciunile sale orașul București, țara întreagă și poporul binecredincios”, a amintit părintele episcop vicar patriarhal.

„Cine nu s-a bucurat de ajutorul și mângâierea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou? Cine nu a simțit puterea rugăciunilor sale în timpuri de încercări și ispite? O comoară mare s-a dăruit neamului românesc prin moaștele sale purtătoare de har, ce străjuiesc cea mai înaltă și importantă colină a Capitalei României!”

Stâlp duhovnicesc pentru Biserică și popor

Ierarhul a subliniat că prezența Sfântului Cuvios Dimitrie a încurajat Biserica Ortodoxă Română de-a lungul istoriei: pe domnitorii, ierarhii, clericii, monahii și credincioșii care au găsit mereu alinare și ajutor rugându-se la moaștele sale.

„Rugăciunea și mijlocirea lui înaintea tronului Preasfintei Treimi ne-a ferit de multe primejdii”, afirmat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„El a hrănit poporul în vremuri de foamete, a adus ploaie la vreme de secetă, a adus pace în vremuri de războaie, a vindecat bolnavi, ne-a izbăvit în timpuri de molime, a mângâiat, a încurajat și a întărit în credință pe toţi cei care au alergat la sfintele sale moaște, cu credință și evlavie.”

Privegherea de la Catedrala Patriarhală s-a încheiat o procesiune cu moaștele sfântului în jurul sfântului lăcaș.

Despre Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou

Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou este desemnat ca Ocrotitorul Bucureștilor. Moaștele sale au fost aduse la București în 1774, iar sărbătoarea Aducerii moaștelor sale (marcată în 13 iulie) a fost instituită în 2024, la 250 de ani de la acest eveniment istoric. Cealaltă sărbătoare dedicată sfântului este ziua lui de pomenire, 27 octombrie.

Programul sărbătorii din acest an continuă la Catedrala Patriarhală luni, 13 iulie 2026, cu Sfânta Liturghie și Parastasul pentru ctitori, care vor fi oficiate tot de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu