Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Episcopul Siluan al Ungariei a oficiat în Sf. Munte Athos prima slujbă în cinstea Sf. Cuv. Dionisie de la Colciu

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, a oficiat, la Chilia „Sfântul Gheorghe” – Colciu din Sf. Munte Athos, prima slujbă în cinstea Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, după recenta canonizare a cuviosului român de către Patriarhia Ecumenică.

Citește mai mult.

Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în pelerinaj la românii din Germania

Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în pelerinaj la două parohii românești din Germania.

Citește mai mult.

Sfinții Putneni vor fi cinstiți la Putna și Sihăstria Putnei: Programul slujbelor

Mănăstirile Putna și Sihăstria Putnei au anunțat programul de cinstire a Sfinților Putneni, ctitori și ocrotitori ai lor: Sf. Ier. Iacob Putneanul, respectiv Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan.

Citește mai mult.

Sf. Isaac Sirul este un reper pentru dialogul cu aproapele: Tema conferinței susținute de PS Benedict la București

Episcopul Benedict al Sălajului a susținut luni o conferință în care a vorbit despre relația cu aproapele, pornind de la învățăturile Sfântului Isaac Sirul. Manifestarea a avut loc cu ocazia Simpozionului Național Studențesc organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Citește mai mult.

Fotograful Sorin Onișor și Muzeul Național al Satului propun o vizită vizuală în casele vârstnicilor din mediul rural

Muzeul Național al Satului găzduiește Expoziția „Umbrele strămoșilor uitați” cu fotografii ale lui Sorin Onișor.

Citește mai mult.

