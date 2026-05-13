PS Teofil de Iberia împlinește vârsta de 55 de ani

Preasfințitului Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, împlinește miercuri vârsta de 55 de ani.

Ierarhul s-a născut în data de 13 mai 1971, în localitatea Desești, județul Maramureș, din părinții Gherghe și Maria.

Între anii 1977-1985 a urmat Școala elementară în satul natal, iar între 1985-1989 Liceul Industrial Nr. 2 din Sighetu-Marmației. Din 1989 a frecventat cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie a urmat-o la Cluj-Napoca între anii 1992-1996.

S-a închinoviat la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Nicula în 1991, iar în anul următor a fost tuns în monahism cu numele de Teofil. În 1998 a fost hirotesit protosinghel, în 2002, arhimandrit, iar în anul 2013 a primit „Crucea Patriarhală”.

Între anii 1995-2008 a împlinit slujirea de duhovnic al Sfintei Mănăstiri „Izvorul Tămăduirii” din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, iar între 2002-2008 a primit ascultarea de Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Din 2008 a fost eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, preluând și ascultarea de președinte al Consistoriului Monahal Eparhial.

Arhim. Teofil a fost ales Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei în ședința de lucru a Sfântului Sinod din 15 februarie 2018, fiind hirotonit în data de 15 aprilie 2018 în Catedrala Ortodoxă din Madrid.

