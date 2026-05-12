Sfinții Putneni vor fi cinstiți la Putna și Sihăstria Putnei: Programul slujbelor

Mănăstirile Putna și Sihăstria Putnei au anunțat programul de cinstire a Sfinților Putneni, ctitori și ocrotitori ai lor: Sf. Ier. Iacob Putneanul, respectiv Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan.

Obștile au publicat programul slujbelor.

Mănăstirea Putna

Joi, 14 mai, de la ora 09:00, moaștele întregi ale Sf. Ier. Iacob Putneanul vor fi scoase din paraclisul Mănăstirii Putna și așezate spre cinstire în biserica voievodală a sfântului așezământ.

La ora 16:00, vor fi oficiate Ceasul 9, Vecernia mică, Pavecernița mică, iar la 18:00 va începe slujba Privegherii la pomenirea Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei.

Ziua de pomenire a sfântului va debuta vineri, 15 mai, la ora 07:00, cu Acatistul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, urmat de slujba Ceasurilor 1, 3, 6 și, de la 09:00, de Sfânta Liturghie arhierească.

Vor sluji Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Moaștele Sf. Iacob Putneanul vor fi purtate în procesiune înapoi în paraclisul mănăstirii duminică, 17 mai, la ora 19:30.

Programul integral al slujbelor pentru întreaga săptămână este disponibil aici.

Citește aici viața Sf. Ier. Iacob Putneanul.

Sihăstria Putnei

Acatistul, Ceasurile și Sfânta Liturghie din ziua de pomenire a Sf. Ier. Iacob Putneanul încep vineri, 15 mai, de la ora 06:30. La ora 18:00 este oficiată slujba Privegherii (Vecernia Mare unită cu Litia și Utrenia) pentru hram.

Sâmbătă, 16 mai, sărbătoarea Sfinților Sila, Paisie și Natan, ocrotitorii mănăstirii, începe la ora 07:30.

Moaștele Sfinților Cuvioși Sila, Natan și Paisie au fost descoperite în 24 aprilie 1990, când au început lucrările de restaurare la Sihăstria Putnei.

Află mai multe despre sfinți de aici.

Foto credit: Sihăstria Putnei