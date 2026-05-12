Bucuria de a fi împreună: Preotesele din Arhiepiscopia Sibiului s-au întâlnit la Mănăstirea Sâmbăta de sus

Preotesele din Arhiepiscopia Sibiului s-au întâlnit la finalul săptămânii trecute la Mănăstirea „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus în cadrul unui eveniment intitulat „Bucuria de a fi împreună”.

Manifestarea a debutat cu un cuvânt de binecuvântare transmis de părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan și delegatul Mitropolitul Laurențiu al Ardealului.

„Prezența mea este, în primul rând, semnul prezenței Părintelui Mitropolit și al cuvântului său de binecuvântare pentru toate soțiile de preot din Arhiepiscopia Sibiului, iar în mod deosebit pentru dumneavoastră, cele care sunteți astăzi de față la această întâlnire de la Sâmbăta”, a spus părintele.

Vicarul mitropolitan a oferit participantelor daruri din partea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu.

Programul întâlnirii a cuprins ateliere de formare, dialoguri, participarea la slujbe și întâlnirea cu preoteasa Dumitrina Gazzi, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu.

La eveniment au fost prezente și patru preotese din Arhiepiscopia Alba Iuliei, membre în comitetul de organizare al primei întâlniri a preoteselor din această eparhie.

Întâlnirea se află la a treia ediției și este găzduită de Academia Mănăstirii Sâmbăta de Sus.

Foto credit: Mitropolia Ardealului