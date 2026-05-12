Episcopul Siluan al Ungariei a oficiat în Sf. Munte Athos prima slujbă în cinstea Sf. Cuv. Dionisie de la Colciu

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, a oficiat, la Chilia „Sfântul Gheorghe” – Colciu din Sf. Munte Athos, prima slujbă în cinstea Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, după recenta canonizare a cuviosului român de către Patriarhia Ecumenică.

Privegherea a început în seara zilei de duminică și a continuat luni dimineață cu Sfânta Liturghie.

Ierarhul român a fost delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. I s-au alăturat Protosinghelul Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial al Episcopiei Ungariei, și Constantin Negruț, medic primar la Spitalul Clinic de Urgențe Oradea, care în prezent urmează cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea.

Din comunitatea athonită, alături de Părintele Dionisie Alb, ucenicul Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Starețul Chiliei „Sf. M. Mc. Gheorghe” de la Colciu, au slujit mai mulți reprezentanți ai Mănăstirii Vatoped – pe teritoriul căreia se află chilia, Starețul Ignatie și ceilalți membri ai obștii de la Chilia românească „Sf. Ipatie”, monahi români de la chilii învecinate și reprezentanți ai Mănăstirii Pantocrator.

La slujbă au participat credincioși români apropiați de obștea Chiliei „Sf. Gheorghe” – Colciu.

„A fost pentru prima dată când slujba întocmită special pentru Sfântul Cuvios Dionisie a fost săvârșită la însăși chilia în care acest mare duhovnic și nevoitor român a trăit aproape 80 de ani, fiind înzestrat de Dumnezeu cu harul smereniei, al dragostei de Dumnezeu și de aproapele, al dreptei socoteli și al îndrumării duhovnicești pe calea mântuirii, de care s-au bucurat nu doar viețuitorii din obștea sa, ci și mulți alți monahi și stareți din Sfântul Munte, ierarhi, credincioși și oameni cu responsabilități înalte în societate, cum a fost și Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care l-a cunoscut personal pe Sfântul Dionisie și a participat și la slujba sa de prohodire, în anul 2004”, a transmis Preasfințitul Părinte Siluan al Ungariei.

Ierarhul a mai vizitat luni Chilia românească „Sf. Ipatie” și Mănăstirea Vatoped, unde a participat la slujba Vecerniei și s-a întâlnit cu starețul mănăstirii, Arhimandritul Efrem Vatopedinul.

Vezi galeria foto aici.

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci