Sf. Isaac Sirul este un reper pentru dialogul cu aproapele: Tema conferinței susținute de PS Benedict la București

Episcopul Benedict al Sălajului a susținut luni o conferință în care a vorbit despre relația cu aproapele, pornind de la învățăturile Sfântului Isaac Sirul. Manifestarea a avut loc cu ocazia Simpozionului Național Studențesc organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

La conferință au participat părintele Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie din București, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul, și părintele Georgian Păunoiu, preot spiritual la Paraclisul Universitar „Sfânta Ecaterina”, împreună cu studenți din mai multe centre universitare din țară.

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat că omul contemporan nu mai duce lipsă de informație sau discurs, ci de autenticitate și profunzime duhovnicească: „Lumea nu duce lipsă de cuvânt, ci de cuvânt viu”.

Episcopul Sălajului a mărturisit că scrierile Sfântului Isaac Sirul au avut un impact major asupra propriei sale formări spirituale încă din anii studenției.

„Mi s-a părut, treptat, că în cărțile acestea, eu găsesc tot. Am zis că dacă m-aș duce pe Kilimanjaro sau în Sahara, și-aș pleca cu Sfântul Isaac Sirul, nu aș mai avea nevoie de nimic altceva”.

Ortodoxia nu e moralistă

Episcopul Benedict a atras atenția asupra riscului transformării credinței într-un simplu set de reguli morale.

„Cred că e un pericol mare să trăim credința noastră ortodoxă la nivel moralist. Dar vedeți că voi întrebați: Și ce-mi iese din respectarea regulilor? Până la urmă trebuie să fie ceva în spate ca să funcționeze societatea”.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe tineri să descopere Filocalia și să aprofundeze scrierile marilor Părinți ai Bisericii: „Veți vedea câte lucruri foarte vii găsiți acolo. De la cele mai banale până la cele mai complexe”.

„Ortodoxia e foarte frumoasă. E foarte profundă, dar și foarte dificilă. Și cine ia Ortodoxia cu ușurință nu are cum să izbutească. Pentru că e nevoie de disponibilitate și cumva să se întâmple lucrurile pas cu pas”, a adăugat Preasfinția Sa.

Comunicarea reală în viziunea Sf. Issac Sirul

Pornind de la învățăturile Sfântului Isaac Sirul, Episcopul Sălajului a explicat că omul este chemat să iasă din logica îndreptățirii de sine și a calculelor egoiste.

„Îndreptățirea sau apărarea proprie nu ține de viețuirea creștinilor și nu e pomenită în învățătura lui Hristos”.

„Comunicare reală înseamnă să pierzi, să te faci mai mic. Vorba Sfântului Ioan Botezătorul: El să crească, iar eu să mă micșorez. Asta e împotriva firii noastre căzute. Să-l lași pe celălalt să crească și tu să te micșorezi”.

Întinde haina peste cel căzut în păcat

Episcopul Benedict a subliniat importanța acoperirii greșelilor aproapelui și refuzul de a transforma căderea celuilalt într-un spectacol public: „Întindeți haina peste cel căzut în păcat și acoperă-l. Și dacă nu poți lua asupra ta greșelile lui și nu poți primi și certarea și rușinea în locul lui, rabdă-l măcar și nu-l rușina”.

„Prima dată nu judecata, ci prima dată dragoste. Și după ce simte dragoste, poți să-i aplici și judecata, că poate să o primească”.

Preasfinția Sa i-a îndemnat la final pe tineri la jertfă de sine în relația cu aproapele, după modelul Mântuitorului: „Lasă-te răstignit și nu răstigni. Lasă-te nedreptățit și nu nedreptăți. Lasă-te bârfit și nu bârfi”.

Episcopul Benedict a răspuns apoi întrebărilor din partea studenților participanți la Simpozion, subliniind importanța dialogului în relația cu aproapele.

Vezi și:

Foto credit: Adrian-Mihăiță Bratu