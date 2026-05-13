PS Veniamin avertizează împotriva preocupării excesive pentru grijile materiale, care ne pot îndepărta de Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a avertizat duminică la Catedrala Eparhială „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul, împotriva preocupării excesive pentru grijile materiale, deoarece acestea ne pot îndepărta de Dumnezeu.

PS Veniamin a explicat pericopa evanghelică în care este relatată întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov, arătând că „apa vie” este harul lui Dumnezeu.

Episcopul Basarabiei de Sud a mai evidențiat faptul că episodul relatat în Evanghelie reprezintă imaginea întâlnirii personale a omului cu Dumnezeu.

„Domnul Hristos Se descoperă fiecărui om în mod personal, chemându-l la pocăință, la cunoașterea adevărului și la redobândirea comuniunii cu Dumnezeu”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Veniamin a hirotonit diacon pe studentul Petru Ciuta, pe seama Catedralei eparhiale din Cahul.

De asemenea, Preasfinția Sa a oferit o icoană părintelui Andrei Apetrei, cu ocazia zilei sale de naștere și în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în calitate de consilier eparhial și de preot paroh.

