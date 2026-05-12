Fotograful Sorin Onișor și Muzeul Național al Satului propun o vizită vizuală în casele vârstnicilor din mediul rural

Muzeul Național al Satului găzduiește Expoziția „Umbrele strămoșilor uitați” cu fotografii ale lui Sorin Onișor.

Evenimentul este organizat în contextul aniversării a nouă decenii de activitate a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

Pasionații de fotografie etnografică sunt invitați să descopere imaginile celui care este supranumit „fotograful satului românesc”.

Expoziția este deschisă publicului din 10 mai și poate fi admirată în timpul programului de vizitare al Muzeului Satului.

Avem nevoie să privim înapoi

Fotograful Sorin Onișor a declarat pentru Basilica.ro că întâlnirile cu bătrânii din mediul rural sunt unice.

„De fiecare dată când mă întâlnesc cu bătrânii din sate și cătune, simt cum îmi transmit din bunătatea, energia și înțelepciunea lor. De fiecare dată plec de la ei mai determinat, mai puternic”.

Autorul fotografiilor a descris expoziția ca pe o invitație de a vedea lumea de la țară prin lentila aparatului de fotografiat.

„Această expoziție vă invită să intrați în casele lor, în gospodăriile lor, să îi însoțiți pe câmp sau în bucătărie, în timp ce frământă pâine, dar, mai ales, vă invită să îi priviți în ochi. Veți simți că vă întâlniți cu sfinți ai neamului românesc și veți înțelege de ce avem nevoie să privim din când în când înapoi, spre străbuni, pentru a merge cu încredere mai departe”.

Foto credit: Sorin Onișor