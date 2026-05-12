Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în pelerinaj la românii din Germania

Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în pelerinaj la două parohii românești din Germania.

Evenimentul va avea loc între 15 și 17 mai și va cuprinde o serie de manifestări religioase și culturale.

Delegația care va duce un fragment din moaștele Sfântului Calinic și moaștele Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușani este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandritul Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și monahul Mina Simion.

Programul pelerinajului va debuta în Parohia Schwabach-Roth, cu primirea delegației și oficierea Tainei Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18:00.

A doua zi, de la ora 10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. În continuare, se va desfășura un moment muzical și o agapă. Sfânta Liturghie de duminică va fi oficiată de arhimandritul Vasile Pârjol, împreună cu protopopul Marius Tăut.

Pelerinaj în Parohia Hersbruck

Pelerinajul cu moaștele celor doi sfinți cernicani va continua sâmbătă de la ora 16:00 la Parohia Hersbruck.

După oficierea Sfântului Maslu, Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor va susține o conferință despre Sfinții Paisie și Cleopa. Seara se va încheia cu un recital de cântări pascale susținut de Corul Theotokos.

Sfânta Liturghie de duminică va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, împreună cu ieromonahul Arsenie Bejan.

