Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel către noii arhimandriți: Orice treaptă urcată în viață este un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine

Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți, joi, arhimandriți, în cadrul slujbei oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a a subliniat responsabilitatea pe care o aduce promovarea în rang, în lucrarea pastorală, misionară și socială.

Citește mai mult.

Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim

În data de 16 septembrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, în perioada 15-16 septembrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Antim pentru a marca acest eveniment deosebit.

Citește mai mult.

La Mănăstirea Antim a fost prezentată o expoziție cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate

La Mănăstirea Antim din Capitală a fost prezentată joi dimineață Expoziția „Artă în detenție – oameni, emoții, culoare” cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate de la șapte penitenciare din țară.

Citește mai mult.

Protopopul Aurel Munteanu, comemorat la Huedin: A fost nu doar un martir al credinței, ci și un ctitor de comunitate

Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat miercuri la Catedrala Moților din Huedin la 85 de ani de la trecerea în veșnicie.

Citește mai mult.

Început de an școlar pentru românii din vestul Canadei: Consulatul General al României la Vancouver a participat la slujba de Te Deum

Membri ai Consulatului General al României la Vancouver au fost prezenți, duminică, la slujba de Te Deum, oficiată de începutul anului școlar, la Parohia „Sf. Ierarh Nicolae și Proroc Ilie” din Montreal.

Citește mai mult.