Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Patriarhul Daniel către noii arhimandriți: Orice treaptă urcată în viață este un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine
Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți, joi, arhimandriți, în cadrul slujbei oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a a subliniat responsabilitatea pe care o aduce promovarea în rang, în lucrarea pastorală, misionară și socială.
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim
În data de 16 septembrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, în perioada 15-16 septembrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Antim pentru a marca acest eveniment deosebit.
La Mănăstirea Antim a fost prezentată o expoziție cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate
La Mănăstirea Antim din Capitală a fost prezentată joi dimineață Expoziția „Artă în detenție – oameni, emoții, culoare” cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate de la șapte penitenciare din țară.
Protopopul Aurel Munteanu, comemorat la Huedin: A fost nu doar un martir al credinței, ci și un ctitor de comunitate
Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat miercuri la Catedrala Moților din Huedin la 85 de ani de la trecerea în veșnicie.
Început de an școlar pentru românii din vestul Canadei: Consulatul General al României la Vancouver a participat la slujba de Te Deum
Membri ai Consulatului General al României la Vancouver au fost prezenți, duminică, la slujba de Te Deum, oficiată de începutul anului școlar, la Parohia „Sf. Ierarh Nicolae și Proroc Ilie” din Montreal.