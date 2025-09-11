Început de an școlar pentru românii din vestul Canadei: Consulatul General al României la Vancouver a participat la slujba de Te Deum

Membri ai Consulatului General al României la Vancouver au fost prezenți, duminică, la slujba de Te Deum, oficiată de începutul anului școlar, la Parohia „Sf. Ierarh Nicolae și Proroc Ilie” din Vancouver.

Evenimentul a fost organizat la invitația preotului paroh Cornel Dragomir și s-a desfășurat în prezența starețului Policarp, de la Mănăstirea Mono din Montréal.

Importanța proiectelor culturale și educaționale

Cu acest prilej, consulul general Gabriel Rotaru a rostit o alocuțiune în care a subliniat importanța educației în formarea tinerei generații și a evidențiat rolul proiectelor culturale și educaționale în păstrarea identității lingvistice și a credinței.

Diplomatul român a anunțat totodată o serie de inițiative aflate pe agenda Consulatului pentru toamnă, printre care se numără inaugurarea unei biblioteci publice în sala de așteptare a oficiului consular și expunerea unor lucrări de artă semnate de artiști români stabiliți în Columbia Britanică – cea mai vestică provincie a Canadei.

O nouă bibliotecă

Noua bibliotecă va fi deschisă tuturor celor interesați să împrumute sau să doneze cărți în limba română.

Evenimentul a continuat cu prezentarea proiectului Mănăstirii Mono și cu un picnic tradițional de toamnă, organizat de parohie.

Peste o sută de persoane s-au bucurat de preparate tradiționale românești, pregătite cu migală de membrii comunității sub coordonarea familiei Dragomir.

Foto credit: Consulatul General al României la Vancouver / Facebook