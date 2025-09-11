Patriarhul Daniel către noii arhimandriți: Orice treaptă urcată în viață este un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine

Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți, joi, arhimandriți, în cadrul slujbei oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a a subliniat responsabilitatea pe care o aduce promovarea în rang, în lucrarea pastorală, misionară și socială.

„Această promovare înseamnă o recunoaștere a studiilor, a ostenelilor și a muncii depuse, dar constituie și perspectiva pentru o activitate mai intensă și mai extinsă. Orice treaptă urcată în viață este un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine, dar și de bucurie de a fi chemați să slujim lui Hristos și Bisericii Sale”, a spus Preafericirea Sa.

Ceremonia a avut loc în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, cu participarea mai multor clerici și apropiați ai noilor arhimandriți.

Cei trei arhimandriți

În cadrul slujbei au fost hirotesiți părintele Augustin Coman, de la Mănăstirea Cernica și consilier patriarhal în cadrul Sectorului relații creștine, interreligioase și comunități românești externe;

Părintele Iachint Vardianu, de la Mănăstirea Radu Vodă și inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod;

Părintele Antipa Burghelea, secretar al Mănăstirii Antim.

Felicitări și binecuvântări

În cuvântul rostit la final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a urat noilor arhimandriți sănătate, bucurie și alese binecuvântări.

„De aceea îi felicităm pe cei trei care au fost astăzi promovați în rangul de arhimandrit și ne dorim mult ajutorul lui Dumnezeu, sănătate, bucurie, și să aducă obștilor monahale, mănăstirilor în care viețuiesc această binecuvântare de la Dumnezeu”, a transmis Patriarhul României.

Noilor arhimandriți le-au fost oferite însemnele specifice rangului: crucea pectorală, toiagul, bedernița și gramata chiriarhală.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu