IPS Nifon, la Mănăstirea Pasărea: Biserica ne arată că sfințenia începe în familie

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a subliniat vineri la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov că, prin canonizarea celor 16 sfinte femei, Biserica ne arată că sfințenia începe în familie.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Pasărea cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintelor Filofteia și Elisabeta de la Pasărea.

Împreună cu IPS Nifon au slujit Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului, Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Sfintele Filofteia și Elisabeta

„O cinstim astăzi pe Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, o luminoasă personalitate a lumii duhovnicești isihaste românești, dăruit pentru totdeauna neamului nostru care a înnoit din temelii viața duhovnicească a timpului său”.

Ierarhul a amintit că Sfânta Filofteia a intrat în monahism la Mănăstirea Pasărea după ce a rămas văduvă, devenind ulterior schimonahie.

„Pilda ei de viață sfântă a rămas vie și puternică în conștiința populară, fiind apreciată și urmată de numeroși fii și fiice ale neamului nostru de-a lungul timpului”.

„Sfânta Filofteia este un model pentru toate mamele creștine, arătând că educația în credință este cea mai mare moștenire pe care o poate primi un copil. Biserica ne arată că Sfințenia începe în familie, în casa în care rugăciunea este vie, iar iubirea este lucrătoare”.

Mitropolitul onorific Nifon a evidențiat și viața Sfintei Elisabeta de la Pasărea, descriind-o ca pe un exemplu minunat de bunătate și de sfințenie, care a dus o viață aspră de nevoință și de rugăciune.

Exemple de viață Sfânta în Domnul

Înaltpreasfinția Sa a spus că Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea sunt exemple minunate de viață sfântă întru Domnul, care aparțin acelui grup de 16 sfinte femei românce, canonizate în anul 2025.

„Ele se constituie importante repere duhovnicești de sfințenie și rectitudine morală ale Ortodoxiei Românești, care ne arată, așa cum spunea Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, că ele sunt ca niște autentice mame spirituale ale poporului român”.

IPS Nifon a accentuat că viețile sfintelor canonizate anul trecut sunt exemple peste timp pentru oamenii din societatea contemporană.

„Cu adevărat, aceste sfinte ne arată că femeia creștină este un stâlp al familiei, izvor de blândețe, sprijin al comunității și chip al iubirii milostive”.

La finalul predicii, Înaltpreafințitul Părinte Nifon i-a îndemnat pe credincioși să le cheme în rugăciune pe Sfintele Cuvioase Elisabeta și Filofteia de la Pasărea.

Momentul solemn al proclamării locale a avut loc la finalul Sfintei Liturghii.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene