Ziua Învățătorului: Sfânta Blandina, un model al dascălilor de astăzi

Ziua Națională a Învățătorului este sărbătorită, anual, în data de 5 iunie și a fost insituită în România în anul 2007. Între sfintele femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română în 2025 se numără și Sfânta Mărturisitoare Blandina, care a fost învățătoare în prima parte a vieții sale, fiind un reper de vocație pedagogică și sfințenie.

Data de 5 iunie amintește ziua de naștere a lui Arhidiaconului Gheorghe Lazăr, considerat întemeitorul învățământului modern în limba română.

Ziua Învățătorului reprezintă un bun prilej de apreciere a muncii și implicării profesorilor și învățătorilor în dezvoltarea elevilor și în consolidarea sistemului educațional.

Începând cu anul 2024, prin Contractul Colectiv de Muncă aplicat la nivelul sectorului de învățământ preuniversitar, ziua de 5 iunie a devenit în mod oficial zi liberă pentru toți elevii și cadrele didactice din România.

Reper pentru dascăli

Biografia Sfintei Blandina amintește că în tinerețea sa a fost profesoară pentru clasele I-VII. Cadru didactic, mamă și mărturisitoare a lui Hristos, Sfânta Blandina devine un model al vocației pedagogice prin blândețea și dragostea sa.

„Voi mie să nu-mi daţi trei zile ca să-L aleg pe Dumnezeu. Eu pe Dumnezeu Îl am întotdeauna. Eu de orice mă lepăd, dar de Dumnezeu nu mă lepăd! Nu trebuie să mă gândesc trei zile, vă spun acum: dacă nu se poate să fiu şi cu Dumnezeu şi cu voi, atunci Îl aleg pe Dumnezeu”, a mărturisit Sfânta Blandina.

Exemplul pe care aceasta îl lasă moștenire dascălilor contemporani este credința statornică pentru Dumnezeu, una dintre valorile fundamentale necesare copiilor.

Foto foto: Montaj Basilica.ro/ Freepik