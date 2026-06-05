Ziua mondială a mediului înconjurător 2026: Planeta transmite semnale de alarmă privind schimbările climatice

Ziua mondială a mediului înconjurător este marcată vineri sub tema schimbărilor climatice, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu atrăgând atenția asupra efectelor tot mai vizibile ale încălzirii globale.

Manifestarea este marcată anual în data de 5 iunie, începând din anul 1973 și reprezintă principala platformă globală a Organizației Națiunilor Unite pentru promovarea conștientizării și acțiunilor dedicate protejării mediului.

Coordonată de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), inițiativa reunește în fiecare an milioane de persoane din întreaga lume și contribuie la promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă privind protecția mediului.

Schimbările climatice afectează viața

Tema ediției din acest an este reprezentată de schimbările climatice, iar mesajul central al campaniei globale este sintetizat prin îndemnul „#NowForClimate”.

Potrivit UENP, efectele încălzirii globale sunt deja vizibile în numeroase regiuni ale lumii: „Pământul ne transmite deja semnale — prin temperaturi record, incendii de vegetație tot mai intense, furtuni extreme și ghețari care dispar sub ochii noștri”.

„Schimbările climatice nu mai sunt o amenințare viitoare: ele remodelează viața pe întreaga planetă”, au mai transmis organizatorii.

Daune pentru cei vulnerabili

Mesajul transmis de Secretarul General al ONU, António Guterres, atrage atenția asupra accelerării fenomenelor climatice extreme și asupra necesității unor măsuri urgente: „Ultimii unsprezece ani au fost cei mai călduroși unsprezece ani înregistrați vreodată”.

„Fiecare fracțiune de grad aduce daune mai mari – în special pentru cei mai vulnerabili”, a transmis António Guterres.

Secretarul General al ONU a subliniat că limitarea efectelor schimbărilor climatice presupune reducerea emisiilor, protejarea ecosistemelor și sprijinirea comunităților afectate: „Acesta este momentul să acționăm – pentru mediul nostru și pentru viitorul nostru”.

Grija Bisericii Ortodoxe față de mediu

Protejarea mediului înconjurător reprezintă de mai multe decenii o preocupare constantă a Bisericii Ortodoxe.

În anul 1989, Patriarhul Ecumenic Dimitrie I al Constantinopolului a adresat o enciclică prin care i-a chemat pe creștini la rugăciune pentru ocrotirea creației. În urma acestui demers, ziua de 1 septembrie a fost instituită ca Ziua mondială de rugăciune pentru ocrotirea creației.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat în repetate rânduri responsabilitatea creștinilor față de lumea creată de Dumnezeu: „Vocația noastră este de a conserva mediul înconjurător ca administratori și nu ca proprietari ai creației”.

În anul 2024, Federația Filantropia a Patriarhiei Române a lansat Ghidul Parohial Ecologic, realizat pe baza experienței comunităților participante la proiectul pilot „Eco-inițiative în Parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”.

Publicația poate fi consultată gratuit online și oferă recomandări practice pentru implicarea comunităților parohiale în protejarea mediului și promovarea unui stil de viață responsabil față de creație.

Foto credit: Facebook / NASA – National Aeronautics and Space Administration