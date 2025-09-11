Protopopul Aurel Munteanu, comemorat la Huedin: A fost nu doar un martir al credinței, ci și un ctitor de comunitate

Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat miercuri la Catedrala Moților din Huedin la 85 de ani de la trecerea în veșnicie.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu pr. Dan Lupuțan, protopopul Huedinului, arhidiaconul Dan Grigore Văscu, directorul Radio Renașterea, și alți clerici.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba Parastasului pentru protoiereul martir Aurel Munteanu.

Un adevărat ctitor de comunitate

Arhim. Dumitru Cobzaru a evidențiat că părintele Aurel Munteanu a fost nu doar un martir al credinței, ci și un adevărat ctitor de comunitate, zidind biserici, școli și instituții și formând conștiințe.

„Slujirea lui sfântă s-a împlinit așa cum i se cere unui preot: să se dăruiască cu timp și fără timp. El a știut să așeze cuvântul lui Dumnezeu în sufletele oamenilor ca nimeni altul din acea vreme. A știut să fie ctitor, și nu doar de biserici, ci și de instituții, care să întregească o structură reală pentru acest neam, vitregit și oropsit, dar care, cu multă jertfă, și-a găsit propria identitate”.

Părintele Dumitru Cobzaru a amintit și de jertfa preotesei Lucreția Munteanu, care „a murit odată cu fiica ei, Ionica, ucisă în 1919, și a mai murit odată cu soțul ei, în 1940”.

„Și-a dus apoi crucea mai departe, împreună cu cei trei copii care i-au rămas, purtând crucea văduviei pe care Dumnezeu a îngăduit să o suporte pe acest pământ. O cruce care, cu siguranță, i-a adus și ei o aură de mărturisitoare”.

O familie martiră

În continuare, prof. Mircea Abrudan l-a evocat pe fiului cel mai mic al protopopului, dr. Ovidiu Munteanu, medic format la București și Cluj, asistent universitar și intelectual de prestigiu.

Acesta a fost condamnat în 1959 la 15 ani de muncă silnică pentru credința și scrierile sale, după ce publicase lucrarea Concepția biblică a medicinei.

„Mărturiile familiei arată emoția întâlnirii după eliberare: copilul său de cinci ani nu și-a recunoscut tatăl, iar mama i-a spus atunci: E tatăl tău, doctorul. O scenă cutremurătoare, care ne arată dimensiunea sacrificiului acestor oameni”, a adăugat Mircea Gheorghe Abrudan.

Protopopul Aurel Munteanu

Aurel Munteanu s-a născut la 2 mai 1882, în Merghindeal, județul Sibiu. A urmat studii teologice la Sibiu și Blaj, fiind hirotonit preot în 1907, în parohia Valea Drăganului, județul Cluj.

În 1911 a fost ales secretar și bibliotecar al Protopopiatului Clujului, iar în 1918 a fost delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, contribuind la Unirea Transilvaniei cu România.

În 1920–1923 a înființat Despărțământul ASTRA de la Huedin și, în februarie 1923, a fost ales primul protopop de Huedin, cu o largă susținere din partea comunității. Activitatea sa a depășit cadrul strict religios, devenind un promotor al educației și al binelui social pentru românii din zonă.

Cea mai semnificativă realizare edilitară a părintelui a fost ctitorirea Catedralei „Moților” (Biserica Sfântul Nicolae) din Huedin, sfințită în 1934, simbol al unității și al credinței românești din Apuseni.

În 10 septembrie 1940, a fost ucis cu bestialitate de șovini maghiari adepți ai naționalismului horthyst.

Foto credit: Protopopiatul Huedin / Lonay Arthur