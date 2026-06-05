Tinerii români din Spania sunt invitați să participe la întâlnirea Nepsis

Asociația Nepsis invită tinerii români din Spania să participa le întâlnirea organizației, desfășurată între 29 iunie – 3 iulie 2026 la Madrid.

Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu scopul de a consolida rețeaua de tineri români din Spania prin organizarea unei întâlniri naționale cu caracter educativ, comunitar, cultural și identitar.

Programul urmărește dezvoltarea competențelor personale și sociale ale participanților prin conferințe, ateliere tematice, sesiuni de dialog și activități de grup, promovarea limbii române, a valorilor culturale românești și a spiritului comunitar în rândul tinerilor români din diaspora și stimularea implicării tinerilor în viața asociativă și comunitară.

Întâlnirea cuprinde conferințe, ateliere educative, activități de dezvoltare personală și activități comunitare.

Proiectul este implementat de Asociația Nepsis Spania, în parteneriat cu Episcopia Spaniei și Portugaliei, Asociațiile culturale Littera Nova Prima, Lazos Interculturales și Lira Media.

Detalii despre înscriere se regăsesc pe site-ul Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei