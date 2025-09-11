La Mănăstirea Antim a fost prezentată o expoziție cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate

La Mănăstirea Antim din Capitală a fost prezentată joi dimineață Expoziția „Artă în detenție – oameni, emoții, culoare” cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate de la șapte penitenciare din țară.

Lucrările au fost expuse la mai multe standuri în curtea așezământului monahal. Gazda evenimentului a fost Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Sfântul Sofian de la Antim

Preasfinția Sa le-a vorbit invitaților despre Sfântul Sofian de la Antim, a cărui proclamare locală a canonizării va avea loc săptămâna viitoare.

„Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim are anumite similitudini cu cei din unitățile pe care le conduceți, în sensul că dânsul, în primul rând, fost un mare artist, un mare zugrav, a fost și absolvent, pe lângă teologie, al Academiei de Arte Frumoase și a fost un mare pictor muralist, a pictat în țară o mulțime de biserici și mănăstiri, însă a pictat și câteva biserici în Liban, în Siria și a fost un om foarte apreciat din punct de vedere al valorii artistice”.

Episcopul vicar patriarhal a amintit că Sfântul Sofian a fost închis aproape șapte ani, în perioada regimului comunist.

„Cea de-a doua dimensiune la care am vrut să mă refer, sigur din motive diferite, dar și Sfântul Sofian de la Antim a cunoscut recluziunea și detenția, fiind închis vreme de aproape șapte ani, între 1958 și 1964, când s-a dat grațierea pentru deținuții politici, pentru vina de a fi fost membru al mișcării spirituale Rugul aprins”.

Ierarhul i-a felicitat pe organizatorii manifestării și a subliniat necesitatea ca persoanele private de libertate să fie ajutate să se îndrepte.

„Vă felicit încă o dată și vă dorim mult succes în această activitate pe care o desfășurați și care este foarte importantă pentru că cel mai frumos lucru pe care, sau cea mai frumoasă atitudine pe care putem să o avem față de o persoană care a greșit este să o ajutăm să se îndrepte, să se reintegreze în familie, în societatea din care ea a fost izolată pentru o vreme”.

Demers pentru reintegrarea în societate

La eveniment au participat reprezentanți ai celor șapte instituțiilor penitenciare implicate în proiect.

„Activitatea de astăzi face parte din demersurile și eforturile pe care angajații din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și din unitățile subordonate le depun pentru reintegrarea persoanelor private de libertate în societate”, a declarat preot Cristian Antonescu, coordonator al preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

De asemenea, părintele Constantin Cătălin Cauca, slujitor la Capela „Sfântul Apostol Andrei” a Penitenciarului Rahova, a apreciat că o parte din lucrările expuse sunt picturi religioase.

„Atunci când te încumeți să îl pictezi pe Mântuitorul Hristos, pe Maica Domnului sau Sfinții care s-au jertfit pentru Hristos, o parte din lumina aceasta, o parte din sfințenia lor coboară în sufletul tău și rămâne acolo și este lucrătoare, este vie”.

Evenimentul a fost organizat de Penitenciarul București-Rahova, în parteneriat cu alte șase penitenciare: București-Jilava, Găești, Giurgiu, Ploiești, Târgșor și Constanța – Poarta Albă.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene