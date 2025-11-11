Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul Daniel: Adevărata mărturisire creștină nu susține ideologii, ci valorile eterne ale credinței și iubirii lui Dumnezeu

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit luni, în deschiderea lucrărilor Conferinței pastoral-misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, despre patru exemple de duhovnici isihaşti și mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist.

Ierarhii Europei Occidentale și Meridionale, în rugăciune la hramul Catedralei Mitropolitane din Paris

Ierarhii Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale au slujit sâmbătă la hramul Catedralei „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris.

Catedrala Națională, încă deschisă pentru vizitare. Ce lucrări de amenajare și slujbe mai au loc în sfântul lăcaș în 2025

Catedrala Națională este încă deschisă pentru vizitare zilnic până vineri, 14 noiembrie 2025, între orele 11:00 și 19:00, conform unui comunicat de săptămâna trecută al Biroului de presă al Patriarhiei Române. În acest zile nu va mai fi rând pentru intrare, deoarece nu se mai trece prin Sfântul Altar.

Paraclisul Catedralei Naționale se pregătește pentru sărbătoarea Sf. Ioan Gură de Aur: Programul hramului

Paraclisul Catedralei Naționale se pregătește pentru sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, hramul de toamnă al bisericii.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează un simpozion dedicat Sf. Dumitru Stăniloae

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București (FTOUB) organizează, în perioada 11-12 noiembrie 2025, Simpozionul „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae – un nou rugător în cer”.

