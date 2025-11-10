Paraclisul Catedralei Naționale se pregătește pentru sărbătoarea Sf. Ioan Gură de Aur: Programul hramului

Paraclisul Catedralei Naționale se pregătește pentru sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, hramul de toamnă al bisericii.

Lăcașul de cult deține în patrimoniul său un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, sărbătorit în data de 13 noiembrie.

Miercuri, 12 noiembrie:

10:00 – Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur;

17:00 – Vecernia şi Litia.

Joi, 13 noiembrie:

08:00 – Utrenia;

09:30 – Sfânta Liturghie (arhierească);

19:00 – Paraclisul Sfântului Ioan Gură de Aur.

Celelalte hramuri ale Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului sunt: Învierea Domnului (hramul principal) și cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, hramul de vară.

