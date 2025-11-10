Ierarhii Europei Occidentale și Meridionale, în rugăciune la hramul Catedralei Mitropolitane din Paris

Ierarhii Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale au slujit sâmbătă la hramul Catedralei „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris.

Mitropolitului Iosif i s-au alăturat în slujire Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Episcopul Siluan al Italiei, Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei, Episcopul vicar Marc Nemțeanul al Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Arhiereul vicar Teofil de Iberia al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

La slujbă au participat Excelența Sa Ioana Bivolaru, Ambasadorul României în Franța și Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași.

Mitropolitul Iosif le-a mulțumit tuturor celor care sprijină comunitatea românească din Paris, acordându-i Primarului Mihai Chirica Ordinul „Crucea Mitropolitană”.

Concert extraordinar

În ajunul hramului, după slujba Vecerniei, a avut loc un concert extraordinar de muzică clasică susținut de grupul „Trei tenori ieșeni”. Evenimentul s-a desfășurat la Biserica Saint-Étienne-du-Mont.

De asemenea, sâmbătă a avut loc vernisajul expoziției dedicate Centenarului nașterii pictorului Paul Gherasim și conferința susținută de pr. prof. Constantin Coman, având tema „A iubi în adevăr: libertate, responsabilitate și dar de sine”.

Duminică, familiile preoților s-au întâlnit cu părintele Constantin Coman în cadrul unei dezbateri pe tema „Viețuirea creștină între dinafara și omul dinlăuntru”. Părintele a prezentat volumul „Morala creștină” a teologului grec Georgios Mantzaridis.

Catedrala Mitropolitană din Paris

Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail”, situată în inima Cartierului Latin din Paris, îşi are originile în fosta Capelă a Colegiului de la Beauvais, ctitorită în secolul al XIV-lea sub patronajul regelui Carol al V-lea al Franţei.

După cumpărarea ei de către regele Carol I al României, în anul 1882, biserica a fost transformată într-un lăcaş de cult ortodox românesc, iar la 12 iulie 2009 a fost resfinţită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi din Europa Occidentală şi Meridională.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord