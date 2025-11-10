Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează un simpozion dedicat Sf. Dumitru Stăniloae

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București (FTOUB) organizează, în perioada 11-12 noiembrie 2025, Simpozionul „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae – un nou rugător în cer”.

Evenimentul academic își propune să evidențieze personalitatea teologică și duhovnicească a Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae.

Simpozionul se va desfășura în Sala de conferințe „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a facultății și va reuni cadre didactice universitare, cercetători și doctoranzi.

Din program

Lucrările încep marți, la ora 09:00, cu alocuțiuni inaugurale susținute de Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul FTOUB, și de Conf. Dr. Adrian Lemeni, șeful Școlii Doctorale a instituției academice bucureștene.

Cele două cadre didactice vor susține și prezentări în sesiunile de comunicări științifice. La acestea vor mai participa Părintele Profesor Mihail Săsăujan, Părintele Profesor Vasile Răducă, Părintele Conferențiar Gheorghe Holbea și mulți alți cercetători în domeniul Teologiei și al istoriei bisericești.

Programul manifestării va include, pe lângă sesiunile de comunicări științifice, vizitarea muzeului dedicat Sfântului Dumitru Stăniloae la parterul casei parohiale „Sfântul Gheorghe Vechi”, unde sfântul preot mărturisitor a locuit împreună cu soția și fiica, Lidia, precum și vernisajul unei expoziții dedicate marelui rugător și teolog ortodox.

Programul integral al evenimentului este disponibil aici.

Context

Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost canonizat anul trecut de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar proclamarea canonizării sale a avut loc anul acesta la Mănăstirea Cernica.

Anul 2025 a fost declarat în Patriarhia Română ca Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro