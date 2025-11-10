Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Patriarhul României a anunțat organizarea ITO 2026, la București

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a anunțat, joi, în cadrul ceremoniei de acordare a Ordinului „Credință și Comuniune” celor implicați în sfințirea Catedralei Naționale, că anul viitor, Bucureștiul va fi gazda Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din întreaga lume.

Canonizarea Sfântului Visarion de la Lainici a fost proclamată local

Canonizarea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici a fost proclamată local, duminică, la Mănăstirea Lainici, din județul Gorj.

PS Paisie Sinaitul a sfințit biserica închinată Sfinților Români din Sectorul 5

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a sfințit, sâmbătă, o nouă biserică, aflată în Sectorul 5 al Capitalei, având hramurile: „Duminica Tuturor Sfinților Români”, „Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina” și „Sf. Sfințit Mc. Corneliu Sutașul”.

Ziua Bibliei va fi din nou marcată în școlile din județul Suceava prin lectura integrală a Cărții, pe fragmente

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava organizează joi, 13 noiembrie 2025, de Ziua Bibliei, o nouă ediție a programului eparhial Ora de Biblie, la care sunt invitate să se înscrie școli și biserici din județul Suceava.

Ultimul domnitor al Moldovei, deshumat în prezența Mitropolitului Iosif. Duminică va fi depus la Palatul Cotroceni

Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri cu rugăciune și onoruri militare din cimitirul localității franceze Le-Mée-sur-Seine și se îndreaptă către România, urmând să fie reînhumate la Iași. La ceremonii a fost prezent Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale.

