PS Paisie Sinaitul a sfințit biserica închinată Sfinților Români din Sectorul 5

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a sfințit, sâmbătă, o nouă biserică, aflată în Sectorul 5 al Capitalei, având hramurile: „Duminica Tuturor Sfinților Români”, „Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina” și „Sf. Sfințit Mc. Corneliu Sutașul”.

Cu această ocazie, Preasfinția Sa a spus că sfințirea reprezintă un moment „plin de bucurie și emoție sfântă, un moment binecuvântat și cu încărcătură istorică pentru această comunitate care a reușit cu trudă, cu rugăciune și cu jertfelnicie să înalțe această biserică frumoasă”.

„Este o zi de sărbătoare nu doar pentru părintele paroh și pentru credincioșii parohiei, ci și pentru întreaga Biserică, întrucât se naște un nou altar, o nouă „Casă a lui Dumnezeu, o nouă Poartă a cerului”, a declarat ierarhul.

PS Paisie Sinaitul a spus că biserica a fost construită între 2005 – 2016, prin grija părintelui paroh Cornel Ilie, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 al Capitalei, al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, al Secretariatul de Stat pentru Culte, precum și din fonduri proprii și din donații.

„Evident, noi am venit azi, la acest moment de sărbătoare, de bucurie, când toate sunt frumoase și înnoite, însă dumneavoastră, credincioșii acestei parohii, împreună cu părintele paroh, cunoașteți bine jertfa și osteneala pe care le-ați depus pentru ca toate să fie pregătite pentru sfințire. De aceea, sărbătoarea de azi este în primul rând pentru dumneavoastră!”, a concluzionat ierarhul.

La final, o serie de persoane care au contribuit la ridicarea bisericii au primit distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Cătălina Bageac

