Ziua Bibliei va fi din nou marcată în școlile din județul Suceava prin lectura integrală a Cărții, pe fragmente

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava organizează joi, 13 noiembrie 2025, de Ziua Bibliei, o nouă ediție a programului eparhial Ora de Biblie, la care sunt invitate să se înscrie școli și biserici din județul Suceava.

Ora de Biblie propune lecturarea, pe fragmente distribuite proporțional participanților, a întregii Sfinte Scripturi în intervalul orar 13.00-14.00.

Înscrierea la Ora de Biblie se face exclusiv prin transmiterea emailului de intenție, până la 9 noiembrie, ora 18:00, la adresa de email a coordonatoarei programului, prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar județean pentru religie: [email protected].

Repartizarea capitolelor de lecturat și alte recomandări specifice de organizare a orei de lectură scripturistică vor fi transmise de echipa de proiect coordonatorilor în 12 noiembrie, prin email.

Anul trecut, la Ora de Biblie au participat 8.273 de elevi organizați în 344 de grupe de lectură din 186 de școli și biserici din județul Suceava, precum și 214 elevi din alte 6 județe ale țării, din Republica Moldova și din Portugalia.

