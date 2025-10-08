Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

5 știri importante de marți, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Moment aniversar: Conferință internațională dedicată teologiei Sf. Dumitru Stăniloae la Facultatea de Teologie din Iași

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași aniversează 35 de ani de la reînființare organizând o conferință internațională despre teologia sfântului ei ocrotitor, recent canonizat.

Biserica Palatului Cotroceni și-a serbat hramul. Președintele Nicușor Dan: Ne bucurăm că alegeți să veniți aici

Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit, marți, hramul, respectiv Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah. În mijlocul comunității s-a aflat și președintele României, Nicușor Dan.

Dr. Iustinian Simion, neurochirurg: Am trăit momente inexplicabile științific cu anumite cazuri medicale

Doctorul neurochirurg Iustinian Simion este convins că Dumnezeu este prezent în sala de operații.

PS Nectarie de Bogdania a sfințit Paraclisul Mitropolitan din Sculeni: Sfinții români canonizați recent, printre ocrotitori

Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a sfințit duminică Paraclisul Mitropolitan din Parohia Sculeni, Republica Moldova.

Banca Națională a României a lansat monede dedicate Centenarului Patriarhiei Române

Banca Națională a României a pus în circulație, începând cu 6 octombrie, monede din aur, argint și tombac cuprat dedicate Centenarului Patriarhiei Române.

