Banca Națională a României a lansat monede dedicate Centenarului Patriarhiei Române

Banca Națională a României a pus în circulație, începând cu 6 octombrie, monede din aur, argint și tombac cuprat dedicate Centenarului Patriarhiei Române.

Pe aversul monedelor este reprezentată macheta Catedralei Naționale, alături de inscripțiile „ROMÂNIA” și „CATEDRALA NAȚIONALĂ”, anul emisiunii – 2025 – stema României și valoarea nominală: 500 lei pentru moneda din aur, 10 lei pentru cea din argint și 1 leu pentru cea din tombac cuprat.

Reversul comun ilustrează Palatul Patriarhiei, sediul Patriarhiei Române, însoțit de inscripția „PATRIARHIA ROMÂNĂ”.

Monedele din aur și argint sunt prezentate în broșuri speciale și însoțite de certificate de autenticitate redactate în trei limbi: română, engleză și franceză. Cea din tombac cuprat este livrată în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim este de 1.000 de exemplare pentru moneda din aur și câte 5.000 de exemplare pentru cele din argint și tombac cuprat. Acestea pot fi achiziționate la prețurile de 23.000 lei (aur), 630 lei (argint) și 250 lei (tombac cuprat).

Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României și pot fi procurate prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale.

Anul comemorativ 2025

Anul acesta Biserica Ortodoxă Română sărbătorește 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie și 140 de ani de autocefalie. Printre evenimentele dedicate acestei aniversări se numără sfințirea Catedralei Naționale, în data de 26 octombrie.

Sursă foto: Banca Națională a României