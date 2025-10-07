Moment aniversar: Conferință internațională dedicată teologiei Sf. Dumitru Stăniloae la Facultatea de Teologie din Iași

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași aniversează 35 de ani de la reînființare organizând o conferință internațională despre teologia sfântului ei ocrotitor, recent canonizat.

Conferința internațională „Receptarea teologiei Părintelui Academician Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, are loc joi, 9 octombrie, între orele 10.00-12.30, în sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului Mitropolitan din Iași.

La eveniment sunt așteptați să participe: Dumitru Horia Ionescu, nepotul sfântului, care vine de la Freiburg, Germania; pr. Ionuț Ciprian Ilea de la Parohia Vlădeni, jud. Brașov – localitatea natală a Sf. Dumitru Stăniloae; pr. conf. univ. dr. Ștefan Lupu, decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică din Iași, și pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu, de la Facultatea de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași.

În 2025, se împlinesc 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 35 de ani de la reactivarea Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul acesteia. Tot în acest an a avut loc și proclamarea canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae (1903-1993).

Sursa foto: Facebook / Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași