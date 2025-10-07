PS Nectarie de Bogdania a sfințit Paraclisul Mitropolitan din Sculeni: Sfinții români canonizați recent, printre ocrotitori

Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a sfințit duminică Paraclisul Mitropolitan din Parohia Sculeni, Republica Moldova.

Lăcașul de cult a primit hramurile Sfinții Cuvioși Sofian de la Antim, Dionisie de la Colciu și Sfinții Mucenici Rafail, Nicolae și Irina.

Evenimentul a avut o semnificație aparte, fiind prima sfințire de biserică săvârșită de Preasfințitul Nectarie de Bogdania în calitate de ierarh.

Preasfinția Sa a vorbit despre iubirea vrăjmașilor și milostivirea creștină, ca semn al asemănării cu Dumnezeu.

„Domnul ne poruncește să iubim chiar și pe cei care ne fac rău, pentru că adevărata credință nu se măsoară după câte răzbunări facem, ci după câtă dragoste și iertare sălășluiesc în inimile noastre. Iubirea vrăjmașului nu este o slăbiciune, ci o biruință a inimii, un semn al asemănării noastre cu Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

La final, părintele paroh Gâscă Iulian-Gabriel i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Nectarie pentru prezența și dragostea arhierească, precum și tuturor celor care au contribuit la construirea lăcașului de cult.

Sfântul Cuvios Sofian de la Antim a fost canonizat în anul 2024, în contextul Centenarului Patriarhiei Române, iar Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică la finalul lunii august.

Foto credit: Gabriel Nițu