Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos

„Sfânta Cruce ne arată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea prin Iisus Hristos. Este semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni”, a spus Patriarhul Daniel duminică în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Citește mai mult.

La sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași vor fi aduse moaștele Sf. Grigorie Palama

Un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama va fi adus în pelerinaj la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Citește mai mult.

Știați că primii sfinți canonizați care au trăit în secolul 21 sunt români?

În toată agitația zilelor noastre, este posibil să fi ratat o informație interesantă.

Citește mai mult.

Noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului a fost hirotonit: Episcopul trebuie să îi ajute pe toţi să îşi ducă crucea

Arhimandritul Samuel Cristea a fost hirotonit arhiereu duminică, la Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfinția Sa este noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, purtând titulatura de Bistrițeanul.

Citește mai mult.

Lucrările de modernizare a Centurii București au debutat cu binecuvântarea șantierului

Lucrările de modernizare a Centurii București au debutat cu o slujbă de binecuvântare a șantierului și cu sfințirea unei troițe amplasate în apropierea drumului.

Citește mai mult.