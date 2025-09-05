La sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași vor fi aduse moaștele Sf. Grigorie Palama

Un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama va fi adus în pelerinaj la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cinstitele moaște vor fi aşezate spre închinare, ca de obicei, alături de racla cu sfintele moaşte ale ocrotitoarei Moldovei în baldachinul special amenajat din curtea Catedralei Mitropolitane.

Moaștele Sfântului Grigorie Palama vor fi aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia.

Cine este Sfântul Grigorie Palama?

Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, s-a născut în Constantinopol în anul 1296 și a rămas de mic orfan de tată. Mama lui s-a îngrijit de educația sa și a fraților. Când a ajuns la vremea potrivită, și-a îndemnat mama și frații să urmeze calea călugăriei cu toții, ceea ce s-a și întâmplat.

Plecând în Muntele Athos împreună cu frații săi, toți au învățat mai întâi de la Sfântul Nicodim rânduiala obștii, după care Sfântul Grigorie s-a retras în pustie. Combătându-l pe ereticul Varlaam din Calabria, precum și pe alții, a fost numit episcop al Tesalonicului. După ce a arătat rătăcirile lui Mohamed și a suferit mult din pricina turcilor, a trecut la cele veșnice în 14 noiembrie 1359.

În 1368 a fost canonizat la Sinodul din Constantinopol pentru lupta dusă contra ereticilor și pentru teologia sa profundă.

Ulterior, întreaga familie Palama a fost canonizată. Aceasta îi cuprinde pe: Sfântul Constanţiu (tatăl), Sfânta Kalloni (mama), Sfântul Grigorie şi fraţii lui: Sfântul Teodosie și Sfântul Macarie, precum şi Sfintele sale surori: Epiharis și Teodota.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci