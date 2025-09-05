Știați că primii sfinți canonizați care au trăit în secolul 21 sunt români?

În toată agitația zilelor noastre, este posibil să fi ratat o informație interesantă.

Știați că primii cinci sfinți ortodocși, care au trăit până în secolul 21 și au fost canonizați, sunt români?

Aceștia sunt Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu, Sfântul Cuviosul Petroniu Prodromitul, Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și Sfânta Cuvioasa Elisabeta de la Pasărea.

Dintre aceștia, Sfinții Dionisie și Petroniu au fost canonizați de Patriarhia Ecumenică, în timp ce Sf. Sofian, Sf. Antonina de la Tismana și Sf. Elisabeta de la Pasărea au fost trecuți în rândul sfinților de către Biserica Ortodoxă Română.

Propunerea de canonizare a sfinților Dionisie și Petroniu a fost înaintată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhiei Ecumenice în contextul Anului Centenar al Patriarhiei Române.

Sfântul Cuvios Sofian de la Antim

Născut în 1912 în Cuconeștii Vechi, județul Bălți, Cuviosul Sofian Boghiu a intrat în monahism la 14 ani, la Mănăstirea Rughi. A studiat la Seminarul monahal din Cernica și la Academia de Belle Arte din București, devenind stareț al Mănăstirii Antim. A trecut la Domnul în 2002, fiind canonizat în 2024. Este sărbătorit pe 14 septembrie.

Citește mai mult.

Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu

Dionisie Ignat (1909-2004), originar din Botoșani, a devenit monah în Sfântul Munte Athos la 17 ani, trăind 78 de ani ca sihastru și duhovnic la Chilia Sfântul Gheorghe – Colciu. Canonizat de Patriarhia Ecumenică în 2025, este sărbătorit pentru smerenia și înțelepciunea sa. Este prăznuit pe 11 mai.

Sfântul Cuvios Petroniu Prodromitul

Petroniu Tănase (1914-2011), format la Mănăstirea Neamț și absolvent de Teologie la București, a condus Schitul Prodromu din Athos ca stareț din 1984 până la moartea sa. Canonizat în 2025, este celebrat pentru viața sa smerită și cultă. Este prăznuit pe 24 februarie.

Despre cei doi sfinți români athoniți găsești mai multe informații aici.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro)

Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana

Născută la 7 martie 1923, Sfânta a fost monahie „nebună pentru Hristos” a Mănăstirii Tismana. În cei peste 50 de ani de viețuire în mănăstire a devenit cunoscută pentru puterea rugăciunii sale și pentru viața sa îmbunătățită. Are ca dată de prăznuire ziua de 23 decembrie.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea

Schimonahia Elisabeta Lazăr de la Mănăstirea Pasărea (1970–2014) a fost o mare pustnică și nevoitoare, cunoscută pentru viața sa de rugăciune și pentru darurile duhovnicești primite de la Dumnezeu, fiind considerată făcătoare de minuni.

Născută pe 7 mai 1970 în comuna Moldova Sulița, județul Suceava, Rodica Lazăr a intrat de tânără pe calea vieții monahale. La doar 15 ani, în 1985, a intrat în obștea Mănăstirii Pasărea, unde a fost tunsă în monahism după trei ani, primind numele Teodora.

În anul 2003, monahia Teodora s-a retras pe Muntele Giumalău, unde a dus o viață pustnicească, în singurătate și nevoință aspră. În 2007, a primit marea schimă, devenind schimonahia Elisabeta. A trecut la Domnul pe 6 iunie 2014.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea are ziua de cinstire în data de 5 iunie.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro