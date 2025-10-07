Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Patriarhul Daniel: Preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală nu lucrează în direcţii opuse, ci complementare

„Experiența pastorală arată că preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală nu lucrează în direcţii opuse sau concurente, ci complementare. Ambii slujesc vindecării persoanei umane, fiecare potrivit pregătirii şi vocației sale”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel luni, cu prilejul Conferinței Naționale a proiectului Hristocentric.

Conferința Națională Hristocentric: Duhovnici și specialiști în sănătate mintală exprimă nevoia unei colaborări mai strânse

Cadre didactice universitare, preoți duhovnici și specialiști în sănătate mintală s-au reunit luni la Palatul Patriarhiei din București, pentru Conferința Națională Hristocentric, eveniment care își propune să consolideze cooperarea dintre preoții duhovnici și specialiștii în sănătate mintală.

Întreaga operă a Sf. Dumitru Stăniloae este o mărturie a teologiei iubirii, spune PS Teofil Trotușanul

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a spus duminică la sfințirea Centrului Social „Sf. Dumitru Stăniloae” din Dealu Nou, comuna Sărata, județul Bacău, că marele teolog recent canonizat a fost așezat ca ocrotitor al lucrării filantropice din această comunitate pentru că „întreaga sa operă teologică este o mărturie a teologiei iubirii — a iubirii dumnezeiești”.

Preasfințitul Părinte Iustin a binecuvântat Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit duminică slujba de binecuvântare a Ambulatoriului Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare.

Documentar despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, difuzat pe France 2

Postul de televiziune France 2 va difuza duminică, 12 octombrie, la ora 9:30, un documentar dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

