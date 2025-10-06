Preasfințitul Părinte Iustin a binecuvântat Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit duminică slujba de binecuvântare a Ambulatoriului Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Iustin a felicitat întreaga echipă medicală și a subliniat rolul universal al medicilor: „Medicii sunt doctorii trupurilor și împreună cu preoții, care sunt doctorii de suflete, vindecă și tămăduiesc durerile celor aflați în suferință”.

„În viețuirea Sa pe pământ, Mântuitorul Iisus Hristos nu a intrat în conflict cu lumea medicală, ci a intervenit și a vindecat acolo unde nu mai puteau vindeca medicii”, a adăugat ierarhul.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Iustin a conferit medicului Viorica Cherecheș Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”,, iar Consiliul Județean Maramureș i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al județului.

Ierarhul a apreciat activitatea doamnei doctor Viorica Cherecheș, afirmând că spitalul a fost cealaltă casă pentru ea și că aceasta a avut timp pentru fiecare pacient:

„Putem spune că pentru doamna doctor Viorica Cherecheș, spitalul a fost, nu a doua casă, ci cealaltă casă. Ne amintim că în momentele grele, cu toții am apelat la profesionalismul dumneaei, și, pe nimeni nu a refuzat, ci a avut timp pentru fiecare”.

„Este un timp câștigat în veșnicia Împărăției lui Dumnezeu, aici pe pământ, în slujba aproapelui”, a adăugat PS Iustin.

Ambulatoriu realizat cu fonduri europene

Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare a fost construit prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea investiției depășește 27 de milioane de lei. Noul ambulatoriu aduce condiții moderne pentru actul medical și sprijină îngrijirea pacienților din județ.

