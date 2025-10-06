Întreaga operă a Sf. Dumitru Stăniloae este o mărturie a teologiei iubirii, spune PS Teofil Trotușanul

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a spus duminică la sfințirea Centrului Social „Sf. Dumitru Stăniloae” din Dealu Nou, comuna Sărata, județul Bacău, că marele teolog recent canonizat a fost așezat ca ocrotitor al lucrării filantropice din această comunitate pentru că „întreaga sa operă teologică este o mărturie a teologiei iubirii — a iubirii dumnezeiești”.

Ierarhul a subliniat legătura pe care o are comunitatea locală, de-acum înainte, cu Sfântul Dumitru Stăniloae.

„Iată cum, la o zi după proclamarea canonizării sale, la Mănăstirea Cernica, aici, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Sfântul Dumitru Stăniloae este deja cinstit și așezat ca ocrotitor al lucrării filantropice din această comunitate”.

„Sunteți binecuvântați îndoit în această zi: prin slujirea liturgică și rugăciunea împreună cu soborul de preoți, dar și prin faptul că aveți de acum un sfânt ocrotitor al lucrărilor misionare și filantropice din parohie”, a spus PS Teofil Trotușanul.

Când ierți, te asemeni cu Dumnezeu

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului a profitat de ocazie pentru a vorbi și despre porunca iubirii vrăjmașilor.

„Cel care poate împlini această poruncă se aseamănă cu Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu poate ierta și pe cei buni, și pe cei răi; El trimite ploaie și peste cei recunoscători, și peste cei nemulțumitori. Când noi iubim și iertăm, ne asemănăm cu Dumnezeu. Nu mai suntem oameni obișnuiți. Nu este ușor să ierți, dar atunci când o faci, te asemeni cu Dumnezeu, Cel care ne iartă pe toți”, a menționat PS Teofil Trotușanul.

Noul centru va și sediul Asociației „Ovidenia” care împlinește, în acest an, două decenii de activitate. Noul edificiu dispune de spații pentru activități social-filantropice și educaționale, o capelă mortuară, birouri și sală de conferințe, toate realizate într-un stil arhitectural bucovinean, în armonie cu ansamblul parohial, după cum apare consemnat în actul de sfințire.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și foarte mulți cetățeni. În cadrul Sfintei Liturghii a fost pomenit și pr. Ovidiu Radu, fondatorul Asociației „Ovidenia”.

Sfântul Dumitru Mărturisitorul, omagiat

La finalul Sfintei Liturghii, au fost oferite distincții persoanelor și familiilor care au sprijinit lucrările de construcție și înfrumusețare a ansamblului parohial.

Programul s-a încheiat cu o sesiune de comunicări dedicate personalității și operei Sfântului Dumitru Stăniloae, recent canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de pomenire 4 octombrie. Comunicările au fost susținute de pr. Ilarion Mâță, Consilier Eparhial, pr. Marius Popescu, cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași și de inspectorul eparhial Răzvan-Constantin Popovici.

Părintele protopop Eugen Ciuche a dat citire cuvântului Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului despre Sfântul Dumitru Stăniloae, despre a cărui teologie a scris în lucrarea de doctorat redactată acum mai bine de trei decenii la Paris.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului