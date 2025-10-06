Documentar despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, difuzat pe France 2

Postul de televiziune France 2 va difuza duminică, 12 octombrie, la ora 9:30, un documentar dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Realizat de părintele Jivko Panev, filmul prezintă viața și moștenirea spirituală a Sfântului Dumitru Stăniloae, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

Preot, teolog și mărturisitor al credinței, Sfântul Dumitru Stăniloae a tradus în limba română Filocalia, aducând în atenția credincioșilor înțelepciunea Părinților Bisericii și rugăciunea inimii.

Documentarul evocă momentele grele ale persecuției comuniste, curajul de a mărturisi credința și puterea de a transforma suferința în jertfă.

Filmul va fi disponibil și online, pe canalul de YouTube al realizatorilor, începând de luni, 13 octombrie.