Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel: Copiii și tinerii – ambasadori ai credinței creștine și ai valorilor românești

„Oriunde v-ați afla în lume, să nu uitați că sunteți chemați să fiți ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine”, le-a transmis tinerilor români din jurul granițelor și din diaspora Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, într-un mesaj citit luni, la Cercul Militar Național din București, cu prilejul inaugurării Programului de tabere „ARC”.

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Șase secole de la prima atestare a unui sat ieșean: Mitropolitul Teofan a resfințit o biserică veche de 260 ani

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a resfințit duminică biserica închinată Sfintei Mucenițe Varvara și Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul din localitatea Popești, județul Iași, veche de peste 260 de ani.

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Doar ce iubim putem vindeca, a subliniat Arhiepiscopul Atanasie

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a afirmat duminică, în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Newcastle upon Tyne, că „doar ce iubim putem vindeca”.

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PS Emilian Crișanul a fost pomenit la nouă zile de la trecerea în veșnicie

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost pomenit sâmbătă, la împlinirea a nouă zile de la trecerea sa în veșnicie.

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A apărut un volum despre importanța pelerinajului la moaștele sfinților

A apărut volumul „Pelerinajul la moaștele Sfinților – binecuvântare și bucurie”, publicat din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

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