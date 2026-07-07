Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel: Copiii și tinerii – ambasadori ai credinței creștine și ai valorilor românești
„Oriunde v-ați afla în lume, să nu uitați că sunteți chemați să fiți ambasadori ai valorilor românești și ai credinței creștine”, le-a transmis tinerilor români din jurul granițelor și din diaspora Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, într-un mesaj citit luni, la Cercul Militar Național din București, cu prilejul inaugurării Programului de tabere „ARC”.
Șase secole de la prima atestare a unui sat ieșean: Mitropolitul Teofan a resfințit o biserică veche de 260 ani
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a resfințit duminică biserica închinată Sfintei Mucenițe Varvara și Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul din localitatea Popești, județul Iași, veche de peste 260 de ani.
Doar ce iubim putem vindeca, a subliniat Arhiepiscopul Atanasie
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a afirmat duminică, în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Newcastle upon Tyne, că „doar ce iubim putem vindeca”.
PS Emilian Crișanul a fost pomenit la nouă zile de la trecerea în veșnicie
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost pomenit sâmbătă, la împlinirea a nouă zile de la trecerea sa în veșnicie.
A apărut un volum despre importanța pelerinajului la moaștele sfinților
A apărut volumul „Pelerinajul la moaștele Sfinților – binecuvântare și bucurie”, publicat din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.