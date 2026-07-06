A apărut un volum despre importanța pelerinajului la moaștele sfinților

A apărut volumul „Pelerinajul la moaștele Sfinților – binecuvântare și bucurie”, publicat din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Publicată de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, lucrarea are 32 de pagini și este disponibilă în limba română, în format broșat.

Patriarhul României afirmă, în acest volum, că pelerinajul la moaștele sfinților nu reprezintă doar un act de evlavie, ci o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia.

„Pelerinajul sau închinarea la moaștele Sfinților înseamnă căutarea sfințeniei, care nu are izvorul în lumea aceasta, ci în Dumnezeu, Cel singur Sfânt, iar întâlnirea cu Sfinții este întâlnire cu Dumnezeu, Cel ce locuiește în cei sfinți (cf. Psalm 67, 36)”.

În paginile cărții, Preafericirea Sa explică și semnificația termenului „moaște”, precum și locul pe care acestea îl ocupă în spiritualitatea ortodoxă.

De asemenea, lucrarea conține rugăciuni către cei mai importanți sfinți care au moaștele în România: Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești