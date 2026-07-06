Șase secole de la prima atestare a unui sat ieșean: Mitropolitul Teofan a resfințit o biserică veche de 260 ani

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a resfințit duminică biserica închinată Sfintei Mucenițe Varvara și Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul din localitatea Popești, județul Iași, veche de peste 260 de ani.

Evenimentul liturgic s-a încadrat manifestările dedicate aniversării a 600 de ani de la prima atestare documentară a localității.

Au fost resfințite zidurile exterioare ale bisericii, Sfânta Masă și pictura bisericii, după care Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară al ansamblului parohial. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Mănăstirii Tisa Silvestri din județul Bacău.

Păcatul, prezență a întunericului în viața noastră

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Teofan a vorbit despre păcat ca formă de posedare a sufletului de către cel rău.

„Orice păcat este o prezență a întunericului în viața noastră! Orice fărădelege, orice patimă! Poate spune cineva că este fără de păcat, fără vreo urmă de întuneric în viața lui? Privim în jos cu toții, știind că nu suntem lipsiți de păcat, iar păcatul este prezența puterii demonice, a puterii întunericului în viața noastră”, a subliniat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Și acum, unde să alergăm pentru a ne elibera de această prezență a întunericului în viața noastră? Ne refugiem în Sfânta Biserică, cel puțin o dată pe săptămână, căci întreaga săptămână dialogăm cu păcatul, cu patimile, cu slăbiciunile, ne gândim mai puțin la Dumnezeu.”

„Duminica suntem chemați să venim la Sfânta Biserică, pentru a dialoga cu Domnul. Cel mai real dialog cu El este prezența noastră la Sfânta Liturghie, în Biserică, pentru că Biserica este lăcaș al Duhului Sfânt”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Distincții pentru paroh și sprijinitori

Pentru munca depusă la reînnoirea lăcașului de cult și în păstorirea comunității, părintele paroh Vasile Matcovici a primit, în semn de prețuire, „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”.

Familia Lucian și Iuliana Cotin a primit Ordinul „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”, iar ceilalți binefăcători au fost răsplătiți cu distincții de vrednicie oferite de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Este o zi istorică pentru comunitatea noastră. În acest an se împlinesc 600 de ani de la atestare documentară a satului Popești, 12 august 1426, pe timpul lui Alexandru cel Bun. De atunci, poporul de aici, localnicii, au fost părtași atât la bucuriile, cât și la încercările vieții prin care a trecut poporul român”, a spus părintele paroh.

„Noi ne-am străduit mult ca ziua aceasta să fie frumoasă, dar frumusețea este completată de prezența dumneavoastră, ne umplu inimile de bucurie și vă mulțumim pentru participare și vă mai așteptăm. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate!, a mulțumit la final părintele paroh.”

Despre biserică

Lăcașul de cult a fost ridicat în 1760, prin contribuția stolnicilor Ilie și Constantin Palade, alături de mama lor, Varvara, astfel, hramul istoric este Sf. Mc. Varvara. Din 1921, biserica l-a primit ca ocrotitor și pe Sfântul Proroc Ilie.

Între 1984 și 2005 au fost refăcute pridvorul, acoperișul și numeroase lucrări de consolidare. Lăcașul de rugăciune a fost împodobit cu pictură, realizată în tehnica fresco de pictorii Magda-Augustina și Robert Cârciumaru din București. Au fost amenajate un paraclis de vară, un prăznicar și o clopotniță din lemn în cimitirul nou-înființat.

În anii 2020-2026, biserica a trecut prin alte lucrări extinse de reabilitare și înfrumusețare.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa