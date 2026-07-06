PS Emilian Crișanul a fost pomenit la nouă zile de la trecerea în veșnicie

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost pomenit sâmbătă, la împlinirea a nouă zile de la trecerea sa în veșnicie.

Parastasul a fost oficiat la de un sobor de preoți la Paraclisul Facultății de Teologie din Arad, în prezența Arhiepiscopului Timotei al Aradului și a unui număr mare de studenți și credincioși.

Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt alinare pentru familie, apreciind întreaga activitate desfășurată de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul în Biserică, la Iași, la Vâlcea și în vremurile din urmă la Arad, remarcându-se ca un neostenit lucrător în via Domnului și încununându-și lucrarea arhierească cu frumoase realizări pentru Biserică și credincioși.

De asemenea, Arhiepiscopul Aradului a subliniat semnificația locului în care a fost pomenit ierarhul. PS Emilian Crișanul a predat la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Rămâne a Facultății de Teologie din Arad.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la Domnul în data de 26 iunie, la vârsta de 54 de ani. Trupul neînsuflețit al ierarhului a fost înmormântat la Mănăstirea Neamț.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului