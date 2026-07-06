Doar ce iubim putem vindeca, a subliniat Arhiepiscopul Atanasie

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a afirmat duminică, în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Newcastle upon Tyne, că „doar ce iubim putem vindeca”.

Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să privească cu sinceritate spre propriile neputințe și spre moștenirea spirituală a familiei și a neamului lor: „Să conștientizăm căderile și neasumările care dăinuie în neamul nostru, în familia noastră, în adâncul inimii noastre, căci din urmările acestor căderi vin, de multe ori, încercarea și durerea”.

„Învățăm, prin urmare, că doar ce iertăm putem tămădui, ce pocăim putem mântui, iar ce îmbrăcăm în haina lacrimilor devine piatră de temelie pentru Rai”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

Toate lucrurile lumești sunt fără valoare

Înaltpreasfinția Sa a explicat Evanghelia Vindecării celor doi demonizați din ținutul Gadarei, subliniind că omul este chemat să urmeze voia lui Dumnezeu și să înțeleagă rostul încercărilor prin care trece: „Atunci când omul devine neascultător, pentru a nu se pierde cu desăvârșire, Dumnezeu îngăduie pedeapsa spre îndreptare”.

Referindu-se la contrastul dintre valorile trecătoare și cele veșnice, ierarhul a explicat că adevărata împlinire nu poate fi găsită în bunurile materiale.

„Toate lucrurile lumești sunt fără valoare în raport cu cele dumnezeiești. Mai devreme sau mai târziu, cele lumești se risipesc”.

Dragostea lui Dumnezeu devine salvatoare

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a evidențiat că harul lui Dumnezeu îl ridică pe omul căzut și îl reașază în comuniunea cu Hristos.

„Dragostea lui Dumnezeu devine salvatoare, în contrast cu iubirea omului față de cele lumești, care îl duc la pieire. Răsplata pentru cele dumnezeiești este harul lui Dumnezeu, care îl reașază întru binecuvântare și îl restaurează în chipul harului pe cel căzut”.

„Creștinul purtător de har, care s-a detașat de poftele lumii trecătoare, este chemat să aducă liniște și mângâiere, să fie o oază de binecuvântare, alinare, pace și odihnă sufletească – o prezență vindecătoare într-o lume apăsătoare”, a subliniat arhiepiscopul.

Prezență vindecătoare pentru aproapele

Vorbind despre sensul suferinței, IPS Atanasie a arătat că fiecare om are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a se ridica din propriile căderi: „Omul mereu cade singur în păcat, însă are nevoie de o prezență vindecătoare ca să se ridice și fiecare dintre noi este chemat să devină o prezență vindecătoare pentru aproapele”.

„Suntem chemați, cu toții, să devenim temple în care se odihnește și sălășluiește Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit hirotesia a patru citeți pe seama parohiei, încredințându-le această slujire „ca început al unei implicări mai profunde în viața liturgică și misionară a comunității”.

Predica Arhiepiscopului Marii Britanii și Irlandei de Nord poate fi citită integral aici.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord / Radu Sima