Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de ieri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Mănăstirea Cernica va găzdui un simpozion dedicat Rugului Aprins și părintelui Andrei Scrima

Mănăstirea Cernica va găzdui în zilele de 18 și 19 august un simpozion dedicat Rugului Aprins și părintelui Andrei Scrima.

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Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia a fost prăznuit la Cahul

Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia a fost prăznuit luni la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul, unde se află spre închinare moaștele sale.

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Mitropolitul Ioan a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei: Un adevărat părinte duhovnicesc al cetății

Mitropolitul Ioan al Banatului a primit luni titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. În discursul de Laudatio rostit cu acest prilej, academicianul Ioan Păun Otiman l-a descris pe ierarh drept „un adevărat părinte duhovnicesc al cetății”.

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Tineri din Groenlanda și Scandinavia au participat la pelerinajul închinat Maicii Domnului în satul natal al PS Macarie

Sute de credincioși au participat duminică la pelerinajul cu Icoana Maicii Domnului „Alăptătoarea”, organizat la Spermezeu, satul natal din județul Bistrița Năsăud al Episcopului Macarie al Europei de Nord. Printre pelerini s-au numărat și tineri din Groenlanda și din țările scandinave, convertiți la Ortodoxie.

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Părintele John Breck despre prima întâlnire cu Ortodoxia: În sfârșit, am ajuns acasă

Părintele John Breck, cleric în cadrul Bisericii Ortodoxe din America (OCA), a evocat, într-un interviu acordat Revistei Cuvinte către tineri a Mănăstirii Putna, prima sa întâlnire cu Ortodoxia. „Am avut o senzație foarte profundă și convingerea că, în sfârșit, am ajuns acasă”, a mărturisit preotul.

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