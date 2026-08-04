Sfântul Cuvios Iraclie din Basarabia a fost prăznuit la Cahul

Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia a fost prăznuit luni la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul, unde se află spre închinare moaștele sale.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. La slujbă au participat clerici din eparhie, credincioși din Republica Moldova și din România, printre care și consulul general al României la Cahul, Gabriel Nicola.

Preasfinția Sa a evidențiat lucrarea lui Dumnezeu în viața Sfântului Cuvios Iraclie și a vorbit despre binecuvântarea pe care canonizarea noilor sfinți români o aduce în viața credincioșilor.

Totodată, pr. Andrei Oistric a prezentat aspecte din activitatea misionară, evidențiind mărturisirea credinței Sfântului Cuvios Iraclie din Basarabia.

Recent, preotul a cercetat viața sfântului în lucrarea sa de disertație, susținută la extensia din Chișinău a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Sf. Cuvios Iraclie din Basarabia

Cuviosul Iraclie s-a născut în ziua de 11 martie 1893 la Pojorâta, Suceava, și a primit la botez numele de Ioan.

A luptat în linia întâi în timpul Războiului de Reîntregire și a fost rănit grav, fiind în pericol să-și piardă mâna stângă.

În perioada 1926-1930, a urmat cursurile Facultății de Teologie din Chișinău. Între anii 1941-1944 a îndeplinit ascultarea de exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Chișinăului, iar în martie 1944 a fost numit vicar eparhial pentru regiunile evacuate din Arhiepiscopie.

Un an mai târziu a fost arestat de Sovietul Suprem, iar apoi, pe 17 decembrie 1945, condamnat la 8 ani de muncă silnică în Siberia pentru propagandă, agitație și apeluri pentru răsturnarea puterii sovietice. Aceasta era o formă prin care erau condamnați clericii și monahii, fără a li se putea aduce vreo acuzație reală.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 2024 cu data de prăznuire în 3 august, alături de alți 15 mărturisitori din secolul trecut.



Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud