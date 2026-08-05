Academia Română și Academia de Științe Berlin-Brandenburg au încheiat primul acord pentru proiecte comune de cercetare

Academia Română și Academia de Științe Berlin-Brandenburg, Germania, au încheiat luni primul acord pentru proiecte comune de cercetare, la București.

Memorandumul de Înțelegere a fost parafat în prezența ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, și a ambasadoarei Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger.

Acordul a fost încheiat de Marius Andruh, președintele forului academic românesc, și de Christoph Markschies, președintele academiei berlineze.

Cooperare în cercetare și diplomație academică

Președintele Academiei de Științe Berlin-Brandenburg a explicat într-o postare pe pagina personală de Facebook că parteneriatul va fi orientat spre mai multe direcții de interes comun, între care „libertatea cercetării în Europa, lexicografia digitală, chimia sustenabilă și prevenția, precum și istoria (comună) a celor două țări în contextul transformărilor din secolele 19–20”.

Totodată, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au subliniat că memorandumul „depășește granițele unei simple colaborări administrative, poziționând cele două Academii ca vectori ai dialogului intercultural și ai cooperării științifice”, contribuind la promovarea dialogului și a înțelegerii reciproce în spațiul european.

Noul cadru de cooperare va încuraja proiecte comune, implicarea publicului în activități științifice și dezvoltarea unor noi oportunități pentru cercetătorii români.

Un parteneriat cu rădăcini istorice

Semnarea memorandumului continuă o legătură academică începută cu mai bine de trei secole în urmă.

În data de 11 iulie 1714, Dimitrie Cantemir devenea primul român ales membru al Academiei Regale Prusace de Științe, instituția care avea să devină actuala Academie de Științe Berlin-Brandenburg, la propunerea filosofului Gottfried Wilhelm Leibniz.

Evocând această tradiție, Christoph Markschies a remarcat că „savantul enciclopedist, istoricul și lingvistul Dimitrie Cantemir a devenit membru al academiei noastre. Așadar, colaborarea europeană pe care am oficializat-o astăzi își are, de fapt, începuturile cu mult timp în urmă”.

Fondatorii Academiei Române au avut drept model structura și organizarea academiei berlineze în momentul în care au pus bazele forului academic românesc, în anul 1866.

Foto credit: Academia Română