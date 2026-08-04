Hram la Mănăstirea „Sf. Ilie” din Teșcureni, Republica Moldova: Toată puterea sfântului s-a născut din rugăciune

Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Teșcureni, Republica Moldova, și-a serbat hramul duminică, după calendarul nerevizuit. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Antonie, care a evidențiat puterea rugăciunii în viața Sfântului Ilie.

Înaltpreasfinția Sa a menționat că tradiția Bisericii îl cinstește pe Sfântul Ilie și ca model al nevoinței monahale, viața sa în pustie fiind o pildă pentru cei care doresc să se dedice rugăciunii.

„Înainte de a schimba ceva în jurul său, Dumnezeu l-a ajutat să-și schimbe conștiința. De aceea, Biserica îl cinstește până astăzi ca pe un mare dascăl al rugăciunii și al vieții curate”, a subliniat Mitropolitul Antonie al Basarabiei.

IPS Antonie i-a îndemnat pe credincioși să caute sensul vieții privind în interiorul lor, nu în lucrurile exterioare.

„Când omul își pleacă genunchii înaintea lui Dumnezeu, începe să se înalțe cu adevărat. Când își curăță inima, începe să vadă limpede calea pe care i-a pregătit-o Milostivul. Când învață să se roage, începe să înțeleagă rostul vieții. Lumea are nevoie și astăzi de astfel de oameni: oameni ai rugăciunii, ai păcii și ai dreptății, care păstrează vie prezența lui Dumnezeu în familii, în comunitate și în Biserică”.

La finalul slujbei, Mitropolitul Antonie l-a felicitat pe părintele stareț Damaschin Cimbir, apreciind râvna duhovnicească pentru dezvoltarea vieții monahale și pentru construirea noii biserici a mănăstirii.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei