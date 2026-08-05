Pr. Cosmin Pricop a participat la reuniunea celei mai prestigioase asociații de studii neotestamentare

Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a participat la cea de-a 80-a reuniune anuală a Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS), cea mai prestigioasă asociație internațională dedicată studiilor neotestamentare.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 28 iulie – 1 august, la Universitatea din Durham (Marea Britanie), sub președinția prof. Adele Reinhartz de la Universitatea din Ottawa (Canada).

„În cadrul reuniunii aniversare au fost susținute șapte prelegeri în plen și câte trei prelegeri în cadrul fiecăruia dintre cele 18 seminare tematice, dedicate diverselor aspecte ale cercetării științifice a Noului Testament precum: critica textuală a Noului Testament, receptarea apocrifă, papirologie, epigrafie și numismatică, filosofia greacă și creștinismul primar”, a declarat decanul pentru Ziarul Lumina.

Membru al SNTS din anul 2017, părintele Cosmin Daniel Pricop a oferit un răspuns academic la un referat susținut în cadrul seminarului dedicat scrierilor ioaneice ale Noului Testament.

Studiorum Novi Testamenti Societas

Studiorum Novi Testamenti Societas este cea mai prestigioasă societate academică internațională dedicată studiilor asupra Noului Testament. Fondată în 1938, aceasta are ca scop „promovarea studiilor neotestamentare”.

Titlul de membru al SNTS este acordat exclusiv pe baza valorii contribuțiilor științifice ale candidaților. Admiterea presupune propunerea din partea a cel puțin trei membri activi ai societății, prin scrisori oficiale de recomandare, iar lucrările candidatului trebuie să fie publicate la edituri și în reviste de prestigiu internațional.

Reuniunea generală are loc anual și reunește cercetători din întreaga lume pentru prelegeri plenare, seminare tematice, comunicări științifice și dezbateri academice. Ediția din 2027 va fi găzduită de Universitatea din Tübingen, Germania.

Sursă foto: Ziarul Lumina