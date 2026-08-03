Proclamarea locală a Sfintelor Nazaria, Olimpiada și Elisabeta va avea loc cu prilejul hramului Mănăstirii Văratec

Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu va avea loc cu prilejul hramului Mănăstirii nemțene Văratec, închinat Adormirii Maicii Domnului. Evenimentele se vor desfășura în perioada 15–17 august.

Manifestările religioase vor debuta în data de 14 august, când de la ora 15:00 va fi oficiată Vecernia Mare, urmată, de la ora 18:00, de Utrenia și Prohodul Adormirii Maicii Domnului.

În ziua sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, 15 august, programul va începe la ora 07:00 cu Taina Sfântului Maslu. De la ora 09:00 va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar seara, începând cu ora 18:00, va fi săvârșită slujba de Priveghere.

În ziua de duminică, 16 august, va fi oficiat Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, urmat de Sfânta Liturghie, în cadrul căreia va avea loc proclamarea locală a canonizării celor trei sfinte, recent înscrise în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Programul liturgic se va încheia în data de 17 august, de sărbătoarea Sfântul Cuvios Gheorghe Pelerinul.

Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta

Sfânta Cuvioasă Nazaria, născută în Transilvania, în prima jumătate a secolului al 18-lea, a ales viața monahală după moartea soțului și a celor doi copii. Formată duhovnicește sub îndrumarea Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului și a Sfântului Paisie de la Neamț, a devenit, în 1788, prima stareță a Mănăstirii Văratec. În timpul stăreției sale a fost ridicată biserica de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Născută la Iași, în anul 1758, Sfânta Cuvioasă Olimpiada a rămas văduvă la o vârstă tânără și, la îndemnul Sfântului Paisie de la Neamț, a ales viața monahală. Între anii 1781 și 1788 a pus bazele Mănăstirii Văratec, ridicând prima biserică și primele chilii, iar ulterior a fost stareță a așezământului.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta, cunoscută ca Safta Brâncoveanu, s-a născut în anul 1776 într-o familie boierească din Iași. După moartea soțului său, marele ban Grigore Brâncoveanu, a întemeiat Așezămintele Brâncovenești din București, apoi s-a retras la Mănăstirea Văratec, unde a primit tunderea în monahism.

Cele trei sfinte de la Mănăstirea Văratec au fost canonizate în anul de 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu